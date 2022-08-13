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  4. ''Şiddet görmüyorum'' dedi ama... Yaptığı işaret üzerine harekete geçildi

''Şiddet görmüyorum'' dedi ama... Yaptığı işaret üzerine harekete geçildi

Babasından şiddet gördüğünü iddia ederek sosyal medyadan bir video paylaşan genç kızın yeni videosunda babasıyla anlaştığını söylese de yaptığı "yardım" işareti üzerine Büyükelçilik harekete geçti.

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