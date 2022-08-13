Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Şiddet görmüyorum'' dedi ama... Yaptığı işaret üzerine harekete geçildi ''Şiddet görmüyorum'' dedi ama... Yaptığı işaret üzerine harekete geçildi 13 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 17:40 Babasından şiddet gördüğünü iddia ederek sosyal medyadan bir video paylaşan genç kızın yeni videosunda babasıyla anlaştığını söylese de yaptığı "yardım" işareti üzerine Büyükelçilik harekete geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f7b7d65a1cba73010c7963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı İsmailağacılar yoksulluğun sebebini buldu (!) PKK'nın para kaynağına darbe: Eren Abluka-34 Operasyonu başlatıldı Kafede meydan savaşı gibi kavga İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! O anlar kamerada Ata Demirer paylaştı: ''Sahillere insan gelip gelmediğini nasıl anlarsınız ?'' Yangın söndürme helikopterine lazerli taciz CNN Türk'ten skandal sansür! Bu kadarına da pesé Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber