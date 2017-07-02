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  3. 02 Temmuz 2017 00:45

Şiddet görüp dışkı yedirilen kadın ya konuştu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kocası tarafından şiddet uygulanarak zorla dışkı yedirilen Cansu Ş. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

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