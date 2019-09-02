Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
02 Eylül 2019 14:55
Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Son zamanlarda artan şiddet olayları kadınların, savunma sporuna ilgilerini artırdı. Dövüş sanatıyla kadınlar korku, öfke ve depresif hareketler karşısında kendilerini nasıl ifade edebileceklerini öğrenirken, kapkaç ve kesici aletli saldırılara karşı nasıl korumaları gerektiği de uygulamalı olarak anlatıldı. Son zamanlarda gündeme yansıyan şiddet olayları kadın ve çocukların, dövüş...