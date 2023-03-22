Anasayfa Video Galeriler Gündem Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı 22 Mart 2023 Çarşamba Saat: 08:45 Aydın'da kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan 41 yaşındaki genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641a95eff40ff3224b6f4b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR istanbul-halic_koprusu_nde_zincirleme_kaza_4_yarali İBB'nin iftar çadırına AK Parti engeli Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısı İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki samimi anlar gündem oldu Erdoğan'ın adaylık başvurusuna damgasını vuran tepki: ''Geç bunları, geç!'' İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında büyük gerginlik: Zabıtalar birbirine girdi Yabancı uyruklu hırsıza korkunç işkence kamerada! Kılıçdaroğlu depremzedelere söz verdi: ''O evleri bedavaya vereceğiz!'' Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık villası sosyal medyayı salladı