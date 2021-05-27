Anasayfa Video Galeriler Gündem Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken öldürüldü Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken öldürüldü 27 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 12:26 Konya’da dün göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden boks antrenörü Orhan Ç. ile karnından yaralanan arkadaşı Dündar K.'nin şiddete uğrayan kadını kurtarmak istedikleri sırada bıçaklandıkları ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60af65cf1b451e1beb126117" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler... Yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada SİDA hedefi tam isabetle vurdu İrem Derici'den süper minili isyan İstanbul'da 500 dronla mest eden ışık gösterisi İstanbul'dan büyüleyen 'Süper Ay' manzaraları Markette etek altı taciz rezaleti kamerada Sokak ortasında borç cinayeti Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı