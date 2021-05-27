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Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken öldürüldü

Konya’da dün göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden boks antrenörü Orhan Ç. ile karnından yaralanan arkadaşı Dündar K.'nin şiddete uğrayan kadını kurtarmak istedikleri sırada bıçaklandıkları ortaya çıktı.

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