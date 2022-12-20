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  4. Şiddetin son adresi İstanbul! Aile hekimine saldıran şahıs gözaltına alındı

Şiddetin son adresi İstanbul! Aile hekimine saldıran şahıs gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar'da bir aile hekimi, Aile Sağlığı Merkezi'nde bekleyen bir şahıs tarafından şiddete maruz kaldı.

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