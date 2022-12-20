Şiddetin son adresi İstanbul! Aile hekimine saldıran şahıs gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar'da bir aile hekimi, Aile Sağlığı Merkezi'nde bekleyen bir şahıs tarafından şiddete maruz kaldı.

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