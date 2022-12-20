Anasayfa Video Galeriler Gündem Şiddetin son adresi İstanbul! Aile hekimine saldıran şahıs gözaltına alındı Şiddetin son adresi İstanbul! Aile hekimine saldıran şahıs gözaltına alındı 20 Aralık 2022 Salı Saat: 21:00 İstanbul Bağcılar'da bir aile hekimi, Aile Sağlığı Merkezi'nde bekleyen bir şahıs tarafından şiddete maruz kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a1f83173acdf73cc4c3173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'da doğalgaz boru hattında patlama Asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş son teklifini açıkladı Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da çocuklara aylık 330 TL'lik Kantin Desteği başlıyor İmamoğlu'nun katıldığı CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler Uzungöl beyaz gelinliğini giydi! Kartpostallık görüntüler Buraya kış uğramıyor! Aralık ayında sahiller doldu Kasiyere ''Başın niye açık'' diyen Fas uyruklu şahıs marketten kovuldu İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti