Anasayfa Video Galeriler Gündem Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı 18 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:50 Güney Amerika ülkesi Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybederken, Aeroparque Havalimanı’ndaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657fddb2ae58d291d807ed33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz 36 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Sosyal medyadaki ''drift şov'' pahalıya mal oldu Boğaz'da bir kişinin cansız bedeni çıktı Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi