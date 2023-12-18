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Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı

Güney Amerika ülkesi Arjantin’in Atlantik kıyısı boyunca etkili olan şiddetli fırtınanın ardından en az 13 kişi hayatını kaybederken, Aeroparque Havalimanı’ndaki uçaklar, rüzgarın etkisiyle savruldu.

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