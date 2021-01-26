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  3. 26 Ocak 2021 16:55

Şiddetli lodos çatıyı uçurdu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Bir kişinin yaralandığı olay anı kameralara yansıdı.

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