Anasayfa Video Galeriler Gündem Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı 06 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 22:06 İstanbul Sultanbeyli'de öksürük şikayetiyle hastaneye giden vatandaş, kaburgasında 6 kırık olduğunu öğrendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60943e2196b5102e73621003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 13 yaşındaki suç makinesi serbest bırakıldıktan sonra yine hırsızlık yaptı Basın toplantısında THY sürprizi Oğuzhan Uğur ''Dün Dündür'' ile BluTV'de tarihin tozlu sayfalarını aralayacka Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği onlara emanet Yumurta hırsızı kamerada! Kendisi bile bunu beklemiyordu Ümit Özdağ: ''Cengiz İnşaat’tan hesabı Cengiz Han töresine uygun olarak soracağız'' Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında ''dikkat'' diyerek kritik 2 tarihi açıkladı Bu da Türkiye'nin ''büyükbaş hayvan'' oteli Kolombiya'daki vergi reformu protestolarında ölü sayısı 24'e yükseldi