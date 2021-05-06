  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Sultanbeyli'de öksürük şikayetiyle hastaneye giden vatandaş, kaburgasında 6 kırık olduğunu öğrendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
13 yaşındaki suç makinesi serbest bırakıldıktan sonra yine hırsızlık yaptı
Basın toplantısında THY sürprizi
Oğuzhan Uğur ''Dün Dündür'' ile BluTV'de tarihin tozlu sayfalarını aralayacka
Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği onlara emanet
Yumurta hırsızı kamerada! Kendisi bile bunu beklemiyordu
Ümit Özdağ: ''Cengiz İnşaat’tan hesabı Cengiz Han töresine uygun olarak soracağız''
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında ''dikkat'' diyerek kritik 2 tarihi açıkladı
Bu da Türkiye'nin ''büyükbaş hayvan'' oteli
Kolombiya'daki vergi reformu protestolarında ölü sayısı 24'e yükseldi