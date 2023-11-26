Anasayfa Video Galeriler Gündem Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü 26 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:40 Güncelleme: 26 Kasım 2023 Pazar 21:40 Adana'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen araç hurdaya döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6563912b362e027768052b77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste Çocuk parkı alevler içinde kaldı! Kundaklama iddiası var İstanbul'da deniz taştı, evler sular altında kaldı