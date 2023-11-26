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  4. Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü

Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü

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Adana'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen araç hurdaya döndü.

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