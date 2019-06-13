Şiddetli yağış sonrası kanalizasyon suları evini bastı
13 Haziran 2019 14:50
Şiddetli yağış sonrası kanalizasyon suları evini bastı
Zonguldak’ın Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Mevlüt Baduroğlu’nun evi şiddetli yağış sonrası kanalizasyon suyu ile doldu. Eşyaları kullanılamaz hale gelen Baduroğlu, uzanacak yardım elini bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölgedeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ani su baskınları ve şiddetli yağışlar etkili oldu. Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Mevlüt...