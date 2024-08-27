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  4. Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı

Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı

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Samsun'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sentetik çim saha suyla dolunca ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.

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