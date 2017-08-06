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  3. 06 Ağustos 2017 00:15

Şiddetli yağmur ve rüzgar evlerin çatısını uçurdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, konutlar zarar gördü.

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