Anasayfa Video Galeriler Gündem Şifa arayan hastalar bu mağaraya akın ediyor Şifa arayan hastalar bu mağaraya akın ediyor 02 Ekim 2022 Pazar Saat: 13:25 Mersin'in Anamur ilçesinde astım hastalığını iyileştirdiğine inanılan Astım (Köşekbükü) Mağarası, şifa arayan astım hastalarının akınına uğruyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6339670fff45e457815a7383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Bu kış bol virüslü geçecek! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü Eren Abluka sonbahar-kış operasyonları başladı Geceyi alevler aydınlattı: Fabrikada korkutan yangın! İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Yaralılar var Türkiye şehit askerin vasiyetini konuşuyor