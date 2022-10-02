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Şifa arayan hastalar bu mağaraya akın ediyor

Mersin'in Anamur ilçesinde astım hastalığını iyileştirdiğine inanılan Astım (Köşekbükü) Mağarası, şifa arayan astım hastalarının akınına uğruyor.

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