Şifa deposu mor patatesin hasadı başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ekimi yapılan mor patatesin hasadına başlandı. Mor patatesin, normal patates göre 10 kat daha besleyici olduğu belirtiliyor.

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