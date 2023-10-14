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Şifa deposu mor patatesin hasadı başladı

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ekimi yapılan mor patatesin hasadına başlandı. Mor patatesin, normal patates göre 10 kat daha besleyici olduğu belirtiliyor.

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