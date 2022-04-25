  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor!

Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor!

Batman’ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu bin liradan alıcı buluyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Canlı yayın sırasında kaza yaptı
Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi
İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor
Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi
Bursa'da uçak düştü!
Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu
Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada
Toprağa dökülen müsilaj tartışması
30 kişinin 'kız' kavgası kamerada