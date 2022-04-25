Anasayfa Video Galeriler Gündem Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor! Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor! 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 16:55 Batman’ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu bin liradan alıcı buluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6266a850a856901d2b008147" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayın sırasında kaza yaptı Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi Bursa'da uçak düştü! Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada Toprağa dökülen müsilaj tartışması 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada