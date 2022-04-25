Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor!

Batman’ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu bin liradan alıcı buluyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6266a850a856901d2b008147" allowfullscreen></iframe>