Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Sıfır Bir'' oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı ''Sıfır Bir'' oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı 16 Ağustos 2024 Cuma Saat: 10:51 Güncelleme: 16 Ağustos 2024 Cuma 10:51 Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bf051c26a3fe89450d2813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'deki orman yangınından geriye kalanlar kahretti Bodrum'da cinayet: 2 kişi ölü bulundu 2 ilde bir organize suç örgütü daha ''Kuyu''ya düştü Hacı Yakışıklı ''AK Parti'den önce tek kişilik yatakta 2 kişi yatıyordu'' dedi ortalık karıştı Kapadokya'da skandal: Reklam için tarihi yapıları bu hale getirdiler Org. Çetin Erdoğan’a övgüler yağdırıp AK Parti'nin sloganlarını kullandığı gün emekli edildi Bolu'da orman yangını: Güneş kızıla döndü Tatil cenneti, cehenneme döndü: Onlarca tekne alabora oldu Halı fabrikasında büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı