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  3. 26 Haziran 2017 00:15

Sıfır noktasına obüs sevkiyatı

Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınırına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs topları sevk edildi.

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Suriyelilerin kaldığı binada yangın
Suriyelilerin kaldığı binada yangın
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Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlardan Katara destek
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Fatihte binanın son katı çöktü: 1 ölü
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Taksimde LGBTİ gerginliği
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Taksimde Onur Yürüyüşü önlemleri
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