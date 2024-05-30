Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Sıfır risk, yüksek kazanç'' deyip 1 milyar dolarlık vurgun yaptılar ''Sıfır risk, yüksek kazanç'' deyip 1 milyar dolarlık vurgun yaptılar 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 11:41 Güncelleme: 30 Mayıs 2024 Perşembe 11:41 Ankara merkezli 21 ilde, ''sıfır risk ile yüksek kazanç'' vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda, 1 milyar dolar haksız kazanç ettiği belirlenen 127 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66583ba72559545f3c05fac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MS hastaları için yeni umut: Resmen kanıtlandı Kızıldeniz'in doğal akvaryumu: Şarm El Şeyh İstanbul'da motosikletliye silahlı saldırı kamerada İstanbul'da yangın can aldı Avrupa alarmda: Bu 5'inci yanardağ patlaması İstanbul'da güpegündüz sokak ortasında kadın cinayeti Çiftçiye dolu şoku: Ekili alanlar beyaza örtüyle kaplandı Efes-2024'ün ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu Sarıkamış’ta bozayılar sokaklarda cirit atıyor