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  3. 28 Temmuz 2020 17:20

Sigara alma bahanesiyle girdi, çivili kalasla saldırdı

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4 arkadaşının şehit düştüğü kazadan yaralı olarak kurtuldu- Şoför kendini feda etti
4 arkadaşının şehit düştüğü kazadan yaralı olarak kurtuldu- Şoför kendini feda etti
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Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada
Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada
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Yılan kurbanlık boğayı telef etti
Yılan kurbanlık boğayı telef etti
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Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Video Galeri
Aleyna Tilki'nin süper minili paylaşımı olay oldu
Aleyna Tilki'nin süper minili paylaşımı olay oldu
Video Galeri
Ayasofya’nın açılışına katılan AK Partili vekil koronavirüse mi yakalandı ?
Ayasofya’nın açılışına katılan AK Partili vekil koronavirüse mi yakalandı ?
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