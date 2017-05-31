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  3. 31 Mayıs 2017 21:15

'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al'

SAĞLIK Bakanlığı tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla tütün ve tütün ürünlerinden çocuk ve gençlerin uzak durmasının teşvik edilmesi amacıyla 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası başlatıldı.

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