Anasayfa Video Galeriler Gündem Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 14:55 İzmir’de yaşayan oto elektrik ustası Mehmet Ardil, 2 yıl önce sigarayı bıraktıktan sonra 2004 model midibüsünü, işçiliğinin çoğunu kendisi yaparak karavana çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eb39ab4e521549a8115553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü Marmaray'da korkunç intihar Damadı evlendiğine pişman eden gelenek Silahlı market hırsızı kendini vurdu Mustafa Sarıgül bu sefer de robot Sophia’ya meydan okudu İstanbul'da şantiyede korkunç ölüm Ankara'da gizemli keşif... Oda oda metrelerce derine iniyor Beklenen gün geldi... A'dan Z'ye ara buluculuk dönemi başlıyor; işte detaylar Kepçenin gölgesi yetti; o bina toz bulutuna dönüştü