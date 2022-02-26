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SİHA'ların vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna ordusunun Bayraktar SİHA'larla vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı.

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