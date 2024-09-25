Anasayfa Video Galeriler Gündem Şii gruplardan İsrail'e dron saldırısı: 2 yaralı Şii gruplardan İsrail'e dron saldırısı: 2 yaralı 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 22:20 Şii silahlı grupların, İsrail Eliat kentine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan 2 drondan 1’i İsrail Donanması tarafından imha edilirken, diğer dron ise Eilat Limanı’na isabet etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f4628bd151df68e506df03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit İzmir'de manevra yapmak isterken aracı ile birlikte denize düştü Tekirdağ'da eğlence mekanında ''hesap'' kavgası Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti