Şii gruplardan İsrail'e dron saldırısı: 2 yaralı

Şii silahlı grupların, İsrail Eliat kentine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan 2 drondan 1’i İsrail Donanması tarafından imha edilirken, diğer dron ise Eilat Limanı’na isabet etti.

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