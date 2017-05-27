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  3. 27 Mayıs 2017 12:15

Siirt şehidi memleketine uğurlandı

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in cenazesi düzenlenen törenle memleketi Gaziantep'e gönderildi.

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Arnavutköy Yaşam Merkezi'ne kavuşuyor
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Singapurda Korkunç kaza kamerada
Singapurda Korkunç kaza kamerada
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Motosikletli dumana boğuldu
Motosikletli dumana boğuldu
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İkizlerin protez bacak sevinci
İkizlerin protez bacak sevinci
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Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı