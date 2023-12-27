Anasayfa Video Galeriler Gündem Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 13:20 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:20 Siirt'in Tillo ilçesinde yetişen ve halk arasında ''menengiç'' olarak da bilinen bıttım, kilosu 800 liradan alıcı buluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658bfa8496c100ea6e0bc8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi Adana Valiliği yakınında bomba alarmı Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu! CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti Pazarda şimdi de Çin kestanesi alarmı İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi