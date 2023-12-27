Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı

Siirt'in Tillo ilçesinde yetişen ve halk arasında ''menengiç'' olarak da bilinen bıttım, kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

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