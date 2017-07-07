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  3. 07 Temmuz 2017 21:15

Siirtte 1 terörist ve mühimmat ele geçirildi

Siirt ili Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda bir terörist ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 04 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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