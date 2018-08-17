Siirt’te 4, Mardin’de 1 terörist etkisiz hale getirildi
17 Ağustos 2018 23:40
Siirt’te 4, Mardin’de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Siirt’te 4, Mardin de 1 olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.MARDİN’DE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMardin’nin Nusaybin...