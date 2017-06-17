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  3. 17 Haziran 2017 19:45

Siirtte 6 terörist teslim oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda bir terörist ölü ele geçirilirken, 6 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu.

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Teröristler böyle teslim oldu
Teröristler böyle teslim oldu
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