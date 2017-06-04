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  3. 04 Haziran 2017 12:45

Siirtte 9 aylık bebeğin tedavi parası çalındı

Siirt'te 9 aylık Muhammed Nur Çelik'in tedavi masrafları için borç alınan bin 120 euro ve bin 300 dolar dövizin koyulduğu saksı, Siirt Devlet Hastanesi çocuk servisinden çalındı.

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