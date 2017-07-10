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  3. 10 Temmuz 2017 16:45

Siirtte askerlere teslim olan terörist böyle görüntülendi

Siirt'te askeri üs bölgesine gelerek teslim olan terörist kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Video Galeri
Bursada boya fabrikasında yangın
Bursada boya fabrikasında yangın
Video Galeri
Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül oldu!
Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül oldu!
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Şehit Ömer Halisdemir için yola çıktılar
Şehit Ömer Halisdemir için yola çıktılar
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15 Temmuz İhanet gecesi sergisi Eyüp Sultan Meydanında açıldı
15 Temmuz İhanet gecesi sergisi Eyüp Sultan Meydanında açıldı
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nın 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisi Antalyada açıldı
nın 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisi Antalyada açıldı
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Yolcu otobüsü alev alev yandı!
Yolcu otobüsü alev alev yandı!