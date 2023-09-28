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Siirt'te benekli semender görüntülendi

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Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.

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