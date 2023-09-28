Anasayfa Video Galeriler Gündem Siirt'te benekli semender görüntülendi Siirt'te benekli semender görüntülendi 28 Eylül 2023 Perşembe Saat: 17:10 Güncelleme: 28 Eylül 2023 Perşembe 17:10 Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6515895584e4683b186df043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'u sel aldı! Araçlar sulara gömüldü Camiye ayakkabıyla girmişti... Başsavcılık'tan açıklama Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var İstanbul'da büyük patlama! Havalimanında dehşet: 140 kişi hayatını kaybetti Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti! İki kız çocuğuna öldüresiye dayak kamerada Türkiye'de görülen örümcek türü için kritik açıklama Çanakkale'de sağanak: Bir tekne battı, yollar göle döndü