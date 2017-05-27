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  3. 27 Mayıs 2017 09:45

Siirt'te çatışma: 1 şehit

SİİRT'in Eruh İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

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Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
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