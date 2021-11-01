Anasayfa Video Galeriler Gündem Siirt'te etkisiz hale getirilen getirilen teröristler böyle tespit edilmiş Siirt'te etkisiz hale getirilen getirilen teröristler böyle tespit edilmiş 01 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 22:00 Siirt'te 22 Ekim'de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6180395dfc7b401beb360d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Koronavirüsten sonra görülüyor! Doktorların ''uyutalım'' dediği çocuk Türkiye'de hayat buldu PKK'lı teröristler fotokapana yakalandı, SİHA'lar avladı Sarmaş dolaş dansları olay olmuştu... Edis'ten Zeynep Bastık açıklaması Yol ortasındaki ''sır'' mezar görenleri şaşırtıyor Daha önce böylesi görülmedi! İstanbul'da denizin dibinde bulundu ''Cumalarda Atatürk’ün yazdığı hutbeler okunacak'' Yeşil sahada silahlı saldırı şoku! Dehşet anları kamerada İstanbul'da zincirleme kabus: 7 araç birbirine girdi Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki motosikletle hız denemesi faciayla bitti