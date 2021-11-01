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  4. Siirt'te etkisiz hale getirilen getirilen teröristler böyle tespit edilmiş

Siirt'te etkisiz hale getirilen getirilen teröristler böyle tespit edilmiş

Siirt'te 22 Ekim'de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

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