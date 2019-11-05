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  3. 05 Kasım 2019 13:50

Siirt'te hastanede yangın- Hasta ve çalışanlar tahliye edildi

Siirt'te özel bir hastanede yeni doğan ünitesinde yangın meydana geldi. Hastalar tahliye edilirken, ifaiye ekiplerinin müdahele ettiği yangın söndürüldü.

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