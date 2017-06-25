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  3. 25 Haziran 2017 01:15

Siirtte iki köy birbirine girdi

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı iki köyün fertleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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