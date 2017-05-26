  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Mayıs 2017 21:15

Siirtten acı haber: 1 şehit

Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe mevkiinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Bölgede çatışma sürüyor.

Video Galeri
İstanbul'da lüks rezidansta hareketli dakikalar
İstanbul'da lüks rezidansta hareketli dakikalar
Video Galeri
Kartalda hastane kantinindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Kartalda hastane kantinindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Video Galeri
Batmanda bombalı tuzak
Batmanda bombalı tuzak
Video Galeri
Ataşehir, lüks rezidans önünde hareketli dakikalar
Ataşehir, lüks rezidans önünde hareketli dakikalar
Video Galeri
Otomobiller sel sularına kapıldı
Otomobiller sel sularına kapıldı
Video Galeri
Bursada şiddetli yağmur ve dolu şoku
Bursada şiddetli yağmur ve dolu şoku