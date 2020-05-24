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  3. 24 Mayıs 2020 11:40

Sıla, canlı yayın kazasını ti'ye aldı

Şarkıcı Sıla, 2 ay önce Instagram'dan yaptığı canlı yayını kapattığını zannedip arkasına yaslanarak ''oh'' çekmesiyle sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü şarkıcı, Beyazıt Öztürk ile yaptığı canlı yayında kendisiyle dalga geçti.

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