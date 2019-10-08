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  3. 08 Ekim 2019 10:45

Sıla konserinde güldüren anlar ! Şarkıyı yarıda kesti

Harbiye'de konser veren Sıla, Belalım şarkısını okuduğu sırada seyircilerden biri ''Ahey ahey ahey'' diye bağırınca herkes kahkahaya boğuldu.

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