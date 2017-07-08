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  3. 08 Temmuz 2017 11:15

Silahla oynamak hayatına mal olacaktı

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Filizli köyünde çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk babasına ait silahla oynarken kendini vurdu.

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