  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı! Dehşete düşüren görüntüler

Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı! Dehşete düşüren görüntüler

Güncelleme:

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında ateş eden şüpheli sokaktaki kadını kalkan olarak kullandı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Pes artık! Şarj cihazının içinden çıkanlar şoke etti
Pes artık! Şarj cihazının içinden çıkanlar şoke etti
Ünlü iş kadınına gece kulübünde saldırı anı kamerada
Ünlü iş kadınına gece kulübünde saldırı anı kamerada
Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
Esenyurt'ta 11 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan yakalandı
Esenyurt'ta 11 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan yakalandı
Erdoğan uzay istasyonuna bağlandı; Alper Gezeravcı'yla görüştü
Erdoğan uzay istasyonuna bağlandı; Alper Gezeravcı'yla görüştü
Kartel üyeleri polisle çatıştı: 12 ölü
Kartel üyeleri polisle çatıştı: 12 ölü
AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'un konvoyu: Çakarlı araçlar say say bitmedi!
AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'un konvoyu: Çakarlı araçlar say say bitmedi!
Camide Kur'an-ı Kerim'e ayak basma skandalı
Camide Kur'an-ı Kerim'e ayak basma skandalı
Göçmen kaçakçıları ve sahte içki üretenlere operasyon
Göçmen kaçakçıları ve sahte içki üretenlere operasyon