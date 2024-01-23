Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı! Dehşete düşüren görüntüler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında ateş eden şüpheli sokaktaki kadını kalkan olarak kullandı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

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