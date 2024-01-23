Anasayfa Video Galeriler Gündem Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı! Dehşete düşüren görüntüler Silahlı kavgada kadını kalkan olarak kullandı! Dehşete düşüren görüntüler 23 Ocak 2024 Salı Saat: 07:30 Güncelleme: 23 Ocak 2024 Salı 07:30 İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında ateş eden şüpheli sokaktaki kadını kalkan olarak kullandı. Dehşet anları kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65af40ef6bdb4ec18c056df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes artık! Şarj cihazının içinden çıkanlar şoke etti Ünlü iş kadınına gece kulübünde saldırı anı kamerada Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem Esenyurt'ta 11 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan yakalandı Erdoğan uzay istasyonuna bağlandı; Alper Gezeravcı'yla görüştü Kartel üyeleri polisle çatıştı: 12 ölü AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'un konvoyu: Çakarlı araçlar say say bitmedi! Camide Kur'an-ı Kerim'e ayak basma skandalı Göçmen kaçakçıları ve sahte içki üretenlere operasyon