Anasayfa Video Galeriler Gündem Silahlı market hırsızı kendini vurdu Silahlı market hırsızı kendini vurdu 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 14:45 İzmir'de bir zincir marketi soyan eli silahlı 2 soyguncudan biri kaçarken pompalı tüfek ile kendisini vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eb3754f10b5e55a0370053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı Marmaray'da korkunç intihar Damadı evlendiğine pişman eden gelenek Mustafa Sarıgül bu sefer de robot Sophia’ya meydan okudu İstanbul'da şantiyede korkunç ölüm Ankara'da gizemli keşif... Oda oda metrelerce derine iniyor Beklenen gün geldi... A'dan Z'ye ara buluculuk dönemi başlıyor; işte detaylar Kepçenin gölgesi yetti; o bina toz bulutuna dönüştü