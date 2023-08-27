Silahlı market hırsızı kendini vurdu

İzmir'de bir zincir marketi soyan eli silahlı 2 soyguncudan biri kaçarken pompalı tüfek ile kendisini vurdu.

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