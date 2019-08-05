Silahlı soyguna aldırmadan ekmek yapmaya devam ettiler
05 Ağustos 2019 12:30
Silahlı soyguna aldırmadan ekmek yapmaya devam ettiler
Sultangazi’de yüzleri maskeli silahlı iki kişi, bir ekmek fırınına soygun girişiminde bulundu. Soyguncular kasadaki bozuk paraları alıp kaçarken, fırında çalışanların o anlarda ekmek yapmaya devam etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Sultangazi ilçesi Millet Caddesi üzerinde bir fırında geçtiğimiz Pazar günü gece saat 02.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri...