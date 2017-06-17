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  3. 17 Haziran 2017 12:15

Silahlı ve maskeli soyguncular süpermarketten 10 bin TL çaldı

Şişli’de bir süpermarkete giren maskeli ve silahlı 3 kişi, kasiyeri etkisiz hale getirerek kasadan 10 bin TL çaldıktan sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı.

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