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Sıla'nın katil zanlısı yakalandı!

Giresun'da eski nişanlısı tarafından katledilen Sıla için Türkiye ayakta! Katil zanlısı eski nişanlısı kaçarken yakalandı. İşte ilk ifadesi...

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