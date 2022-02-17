Anasayfa Video Galeriler Gündem Sıla'nın katil zanlısı yakalandı! Sıla'nın katil zanlısı yakalandı! 17 Şubat 2022 Perşembe Saat: 13:40 Giresun'da eski nişanlısı tarafından katledilen Sıla için Türkiye ayakta! Katil zanlısı eski nişanlısı kaçarken yakalandı. İşte ilk ifadesi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620e26235a82643210239b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan engelli memur atamasında enflasyon hedefini açıkladı Tüm Türkiye ağlıyor! Sıla'ya son veda! Klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken şüpheli için flaş karar! Yağışlar İstanbul'a yaradı... Barajlardan güzel haber geldi Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti Prof. Dr. Kurugöl'den Omicron uyarısı! Bu yaş grubunda ağır seyrediyor Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu camide 3 vakit namaz kılınıyor Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in parmağına servet taktı! Dudak uçuklatan rakam İstanbul'da esnafa sopalı, kılıçlı saldırı kamerada