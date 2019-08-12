Şile Plajı’ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
12 Ağustos 2019 14:15
Şile Plajı’ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren binlerce vatandaş bayramın ikinci gününde Şile’deki plaja akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen vatandaşların Şile Plajı’nda oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren binlerce vatandaş Şile’de denize girerek serinledi. Şile’deki bayram yoğunluğu havadan görüntülenirken...