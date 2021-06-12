Anasayfa Video Galeriler Gündem Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi 12 Haziran 2021 Cumartesi Saat: 16:15 Şile'de bulunan halk plajındaki kalabalık korana virüs salgını öncesindeki günlerini aratmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c4b369fa30fd321e03bcb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı Yine pitbull dehşeti! Genç kızı köpeğin ağzından mahalleli kurtardı Müsilaj tehdidini ''alttan'' görüntüledi! Görüntüler korkunç! İstanbul'da korkutan yangın ''Ülkücüyüm ama HDP'ye oy veririm MHP'ye vermem'' 37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Milyonlarca kişi videolarını izliyor Erdoğan'dan ''haklarımız verilmiyor'' diyen vatandaşlara: ''Oturma eylemi yapın'' Saldırı ihbarı geldi, polis kuş uçurtmuyor