  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Şile'de bulunan halk plajındaki kalabalık korana virüs salgını öncesindeki günlerini aratmadı. 

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler
İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı
Yine pitbull dehşeti! Genç kızı köpeğin ağzından mahalleli kurtardı
Müsilaj tehdidini ''alttan'' görüntüledi! Görüntüler korkunç!
İstanbul'da korkutan yangın
''Ülkücüyüm ama HDP'ye oy veririm MHP'ye vermem''
37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Milyonlarca kişi videolarını izliyor
Erdoğan'dan ''haklarımız verilmiyor'' diyen vatandaşlara: ''Oturma eylemi yapın''
Saldırı ihbarı geldi, polis kuş uçurtmuyor