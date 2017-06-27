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  3. 27 Haziran 2017 15:45

Şilede bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin son gününde Şile'de yaşanan yoğunluk ilçedeki trafiği durma noktasına getirdi. Zabıtalar ilçe girişinde önlem alırken, plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi.

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Elazığ şehidinin naaşı baba ocağına getirildi
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Katoda operasyon bayramda da sürüyor
Katoda operasyon bayramda da sürüyor
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Sıcaktan bunalanlar denize koştu
Sıcaktan bunalanlar denize koştu
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Berivanların zorlu bayram mesaisi
Berivanların zorlu bayram mesaisi
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Atatürkün Sivasa gelişinin 98inci yıldönümü kutlandı
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Devasa fıçıları 85 yaşındaki usta tek başına imal ediyor