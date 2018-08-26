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  3. 26 Ağustos 2018 14:50

Şile’de denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi

İstanbul’da Şile’deki dev dalgalarda 3 kişi boğularak hayatını kaybederken, vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden denize girmeye devam ediyor. Şile’de denize giren çok sayıda vatandaş ise havadan görüntülendi. Şile’de dev dalgalar 3 kişiyi hayattan koparırken, şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle Şile Kaymakamlığı denize girmeyi yasaklamıştı. Ardı ardına yaşanan boğulma olaylarına...

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