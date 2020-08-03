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  3. 03 Ağustos 2020 15:00

Şile'de ölümüne yolculuk!

Bayram tatilinde vatandaşların akınına uğrayan Şile'den akşam saatlerinde Ümraniye'ye hareket etmeye hazırlanan İETT otobüsü tıklım tıklım doldu. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle hareket etmeyeceğini söyleyen şoförle yolcular arasında tartışma çıktı.

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